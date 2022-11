Der Krankenhauskonzern Asklepios sieht seine Kliniken in der Energiekrise und auch für den Fall eines Blackouts gut gerüstet. "Das Licht in einem Krankenhaus wird so schnell nicht ausgehen", sagte die Medizinerin Sara Sheikhzadeh, die als Chief Medical Officer im Vorstand des Konzerns sitzt, dem "Hamburger Abendblatt" (Samstag). "Wir haben für solche Situationen umfassende Notfallpläne. Zudem sind wir Teil der kritischen Infrastruktur, und deshalb sorgt auch die Behörde dafür, dass wir versorgt sind."