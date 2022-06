Die Eigenförderung von Erdgas in Deutschland hat im vergangenen Jahr ein wenig zugenommen - am langfristigen Trend eines Rückgangs ändert das aber vorerst nichts. Das niedersächsische Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) bestätigte am Mittwoch im Kern Daten für 2021, welche die Rohstoffbranche Ende März bekanntgegeben hatte. Demnach stieg die Förderung von Erdgas im vorigen Jahr bundesweit leicht um 0,8 Prozent auf insgesamt etwa 5,7 Milliarden Kubikmeter. Die heimische Erdölgewinnung hingegen sank im Vergleich zu 2020 um 4,7 Prozent auf gut 1,8 Millionen Tonnen.