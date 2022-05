Die Hansewerk-Gruppe will in den kommenden drei Jahren fast 1,2 Milliarden Euro in ihre Energienetze und deren Digitalisierung stecken. Das sei das größte Investitionspaket der Unternehmensgeschichte, teilte der Netzbetreiber am Dienstag mit. Der größte Teil des Geldes fließe nach Schleswig-Holstein. «Unser Ziel ist es, unser aller Abhängigkeit von russischen Energielieferungen zu beenden und gleichzeitig den Klimaschutz noch stärker voranzutreiben», betonte Vorstandschef Matthias Boxberger.