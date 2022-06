Die geplante Gas- und Dampfturbinen-Anlage an der Dradenau in Hamburg-Waltershof soll einmal unabhängig vom Stromnetz hochfahren und damit einem Blackout vorbeugen können. Wie das funktionieren kann, wollen Umweltsenator Jens Kerstan sowie die Geschäftsführer von Stromnetz Hamburg und der Hamburger Energiewerke, Thomas Volk und Christian Heine, am Montag (10.30 Uhr) erläutern. Es wäre den Angaben zufolge die erste Anlage ihrer Art in Hamburg. Sie soll 2025 in Betrieb gehen. Die sogenannte Schwarzstartfähigkeit ist insbesondere bei einem flächendeckenden Stromausfall von Bedeutung, um das Energienetz wieder in Betrieb zu nehmen.