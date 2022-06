Im Industriepark Brunsbüttel soll bis 2024 ein weiteres Biomasseheizkraftwerk entstehen. Das haben die deutsche Tochter des südafrikanischen Chemiekonzerns Sasol und die Hamburger Energiewerke (HEnW) vereinbart, wie der Hamburger Versorger am Freitag mitteilte. Vorgesehen ist eine Verdoppelung von Dampflieferungen aus Biomasse an Sasol. «Dafür verpachtet Sasol langfristig eine Fläche an die Hamburger Energiewerke, die dort bis Ende 2024 ein Biomasseheizkraftwerk errichten wollen.»