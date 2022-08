Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) hat trotz einer drohenden Gasmangellage eindringlich vor dem Kauf von Heizlüftern und Elektroheizungen gewarnt. "Bitte kaufen Sie sich keine elektrischen Heizlüfter und keine elektrischen Radiatoren. Sie ruinieren sich damit finanziell", warnte Kerstan am Dienstag in Hamburg. Strom zum Heizen koste vier Mal so viel wie Gas. Hinzu komme, dass solche, im großen Stil eingesetzten Heizlüfter in einzelnen Straßenzügen zum Kollaps des Stromnetzes führen könnten. "Ich kann Ihnen sagen, Sie brauchen die Dinger nicht."