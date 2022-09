Vier Königspythons sind auf dem Parkplatz des Hamburger Tierheims Süderstraße ausgesetzt worden. Ein Mitarbeiter fand die Tiere in einer Plastikbox mit der Aufschrift "Achtung: Schlange. Zu verschenken/vergeben. 4 Königspythonschlangen im Behälter", teilte der Hamburger Tierschutzverein am Montag mit. Der Vorfall hatte sich bereits am Mittwoch ereignet. Damit platze die Exotenstation des Tierheims aus allen Nähten. Denn auch drei Baby-Bartagamen und vier Wasserschildkröten seien in der vergangenen Woche ausgesetzt worden und so ins Tierheim gelangt.