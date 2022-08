Berlin/Kiel - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat die Wellness-Hotels in seinem Land aufgefordert, ihre Saunalandschaften in der kommenden Wintersaison nicht in Betrieb zu nehmen. "Ich finde schon, dass bestimmte Wellness-Angebote in diesem Jahr zu jener Art von Luxus gehört, auf die man lieber freiwillig verzichten sollte", sagte Günther der "Welt am Sonntag". "Man muss im kommenden Winter nicht zwingend in die Sauna gehen." Gesetzliche Vorgaben werde sein Land den Betrieben allerdings nicht machen.