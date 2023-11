Fahrradfahrerin über gespannte Angelschnur in Kiel gestürzt

Eine 18-Jährige ist mit ihrem Rad über eine Angelschnur gestürzt, die über den Weg gespannt war. Sie erlitt Prellungen und Schürfwunden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Vorfall hatte sich am Samstag ereignet.

Die Angelschnur war über den Fahrradweg der Veloroute 10 gespannt. Die Schülerin gab an, dass ihr nach dem Sturz eine Person aufgefallen sei, die in ein Gebüsch flüchtete. Diese soll eine schwarze Jacke mit Kapuze getragen haben.

Mehrere weitere Fahrradfahrer hatten der Polizei in den vergangenen Tagen ähnliche Vorfälle von der Veloroute 10 gemeldet. Dabei wurde jedoch niemand verletzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und rät Radfahrern aufgrund der Taten zur Vorsicht. Beamte seien in den betroffenen Bereichen verstärkt im Einsatz.

Mitteilung der Polizei