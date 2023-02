Nach dem Brand in einer Unterkunft für Flüchtlinge und Wohnungslose in Hamburg mit einem Toten hat das zuständige Landeskriminalamt (LKA) die Ermittlungen aufgenommen. Weder die Identität der verstorbenen Person noch die Brandursache sei am frühen Dienstag geklärt gewesen, teilte ein Sprecher der Polizei am Morgen nach dem Feuer mit.