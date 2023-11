Bei einer Auseinandersetzung in einer Shisha-Bar in Hamburg-Altona sind in der Nacht zu Mittwoch drei Männer verletzt worden. Einer von ihnen habe eine Schussverletzung erlitten, die aber nicht lebensgefährlich sei, sagte ein Polizeisprecher. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten mehrere Männer gegen 0.50 Uhr die Bar betreten. Dort habe sich eine Auseinandersetzung mit anderen Gästen entwickelt, in deren Verlauf es zu Stichverletzungen und der Schussverletzung gekommen sei. Die Täter seien flüchtig. Details waren zunächst nicht bekannt. Zuvor hatten andere Medien berichtet.