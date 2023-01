Die Polizei fahndet nach diversen Einbrüchen in Gaststätten und Geschäfte in der Flensburger Innenstadt nun öffentlich mit Fotos nach dem mutmaßlichem Täter. Dem Mann konnte eine Vielzahl von Einbrüchen zwischen dem 9. April und dem 9. August 2022 zugeordnet werden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bereits die stets gleiche Vorgehensweise, bei dem der Einbrecher Türen oder Automaten mit Werkzeug gewaltsam öffnete, habe darauf schließen lassen, dass es sich um ein und denselben Täter handelte. Bei verschiedenen Taten, bei denen der Einbrecher zumeist kleinere Geldbeträge oder Alkohol entwendete, wurden zudem Videoaufzeichnungen gefertigt, bei denen der Mann immer dieselbe Bekleidung und einen Mund-Nasen-Schutz trug.