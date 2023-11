Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Hamburg sind anders als erst vermutet keine gefährlichen Chemikalien gefunden worden. Das teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit. Aufgrund eines entsprechenden Hinweises hatte die Polizei am Dienstag einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung im Stadtteil erwirkt. Nach Angaben vom Dienstag waren auch Spezialisten der Feuerwehr und des Landeskriminalamts vor Ort.