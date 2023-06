Nachdem in Hamburg-Harburg am vergangenen Wochenende ein 56-jähriger Mann durch Stichverletzungen tödlich verletzt worden ist, sucht die Polizei weiterhin nach Hinweisen und Zeugen der Tat. Passanten fanden den Mann am Freitagabend stark blutend auf einem Bürgersteig, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zuvor hatten Anwohner einen lauten Streit zwischen mehreren Männern überhört. Wer genau an der verbalen Auseinandersetzung beteiligt war, konnten die Zeugen nicht erkennen. Trotz Reanimationsmaßnahmen der Passanten und der weniger später eingetroffenen Einsatzkräfte verstarb der Mann noch am Einsatzort.