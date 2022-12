Bei einem Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in Hamburgs Innenstadt haben die Täter am Dienstagabend hochwertigen Schmuck erbeutet. Nach ersten Erkenntnissen seien zwei Tatverdächtige auf der Flucht, sagte ein Sprecher der Polizei. Ob noch weitere Personen an dem Überfall in dem Geschäft in der Neuen ABC-Straße beteiligt waren, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Die Einsatzmaßnahmen der Polizei wurden am späten Abend abgebrochen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.