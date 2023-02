Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung in Hamburg-Harburg ist ein Mann mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Er sei am Mittwochnachmittag in ein Krankenhaus gebracht worden, es bestehe jedoch keine Lebensgefahr, sagte ein Sprecher der Polizei am Abend. Zuvor hatten mehrere Medien über den Vorfall berichtet.