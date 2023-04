In Hamburg-Bergedorf hat in der Nacht zum Sonntag ein bislang unbekannter Täter versucht, eine Tankstelle zu überfallen. Der Täter habe einen 35-jährigen Kunden, sowie einen 43-jährigen Angestellten dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Beide blieben demnach unverletzt.