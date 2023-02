Wegen Verdachts auf Besitz von Kinderpornografie haben Beamte 36 Wohnungen und Einfamilienhäuser in den Gebieten der Polizeidirektionen Kiel und Bad Segeberg durchsucht. Sie stellten dabei umfangreiches Beweismaterial sicher, wie die Staatsanwaltschaft Kiel und die Polizei am Freitag mitteilten. Nun müssten viele Datenträger weiter ausgewertet werden. Zu prüfen sei auch, ob und an wen belastendes Material weitergeleitet wurde.