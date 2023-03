Ein Spaziergänger hat auf einem Feldweg auf Sylt einen toten Mann in einem Auto gefunden. In dem Fahrzeug sei ein Feuerlöscher entleert worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Mehrere Medien berichteten. Der Tote sei noch nicht identifiziert worden und die Todesursache noch nicht geklärt. Nach dem Fund bei Westerland am Donnerstag sei der Mann noch am selben Abend zur Obduktion nach Kiel gebracht worden. Auch das Fahrzeug kam zur Spurensicherung auf das Festland. Die Staatsanwaltschaft Flensburg und die Kriminalpolizei ermitteln.