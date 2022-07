"Ruhe in Frieden, Uwe." steht unter einem Foto

Sommerdom: Action, Tradition und Gedenken an Uwe Seeler

Eröffnung Sommerdom: Action, Tradition und Gedenken an Uwe Seeler

Auf dem Heiligengeistfeld duftet es nach Zuckerwatte, laute Musik dröhnt aus den Lautsprechern der Fahrgeschäfte, überall blinkt es - der Hamburger Sommerdom hat seine Pforten geöffnet. Die Freude ist groß, genauso wie die Trauer um Uwe Seeler.

Mit vier neuen Fahrgeschäften und erstmals ohne Corona-Einschränkungen hat der Hamburger Sommerdom am Freitag begonnen. "Dass der Hamburger Dom nun wieder ohne Beschränkungen stattfindet, freut uns alle sehr", sagte Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos), der das nach eigenen Angaben größte Volksfest im Norden eröffnete. Überschattet wurde das Ereignis von der Trauer um Uwe Seeler, der am Donnerstag im Alter von 85 Jahren starb. Um ihm zu gedenken, sollte es am Eröffnungsabend eine Schweigeminute geben.