Regisseur Kai Hufnagel hat am Altonaer Theater das Theaterstück "ZOV - Der verbotene Bericht" nach dem Augenzeugenbericht des russischen Fallschirmjägers Pawel Filatjew in deutschsprachiger Erstaufführung herausgebracht. Tobias Dürr verkörpert den Soldaten, der in den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zieht - ohne recht zu wissen, warum hier wer eigentlich gegen wen kämpft. Filatjew lebt inzwischen im französischen Exil.