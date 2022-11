Nach der zweiten klaren Niederlagen binnen vier Tagen üben sich die Basketballer der Veolia Towers Hamburg in Selbstkritik. Hatte die Auswahl von Cheftrainer Raoul Korner am vergangenen Samstag in der Bundesliga gegen Spitzenreiter Telekom Baskets Bonn mit 72:101 bereits das Nachsehen gehabt, endete das Eurocup-Spiel am Dienstag gegen die London Lions mit 75:103 (41:55) ähnlich deutlich.