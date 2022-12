Die deutschen Hockey-Herren können bei der Heim-Europameisterschaft in Hamburg weiter vom Titel träumen. Kapitän Paul Dösch bewahrte den Gastgeber mit einem Strafeckentor zum 6:5 am Donnerstagabend zwei Sekunden vor Ende der Partie gegen die Niederlande vor einem weiteren Unentschieden, nachdem die DHB-Auswahl am Donnerstag zum Auftakt nur 4:4 gegen Belgien gespielt hatte. Dabei vergab das Team von Bundestrainer Rein van Eijk gegen das Oranje-Team eine 5:2-Führung. Neben Dösch, der insgesamt dreimal traf, trafen auch Henrik Mertgens, Michel Struthoff und Niklas Bruns gegen Oranje.