Der ordentliche Landesparteitag der Hamburger SPD hat am Freitagabend begonnen. Noch am Abend sollen die Kandidaten für die Europawahl nominiert werden. Für den ersten Hamburger Platz auf der SPD-Bundesliste gibt es drei aussichtsreiche Bewerber: Irene Appiah vom Kreis Hamburg-Mitte, die Wandsbekerin Laura Frick und den Bürgerschaftsabgeordneten Danial Ilkhanipour vom Kreis Eimsbüttel. Die Wahl des Europäischen Parlaments ist in Deutschland am 9. Juni 2024.