Vor der Europawahl 2024 hat sich die Hamburger SPD auf die Kandidaten geeinigt. Den Spitzenplatz erringt Laura Frick. Am Samstag wird der Parteitag fortgesetzt.

Aussichtsreichste Kandidatin der Hamburger SPD für die Europawahl 2024 ist Laura Frick (31) aus Wandsbek. Auf dem Landesparteitag am Freitag im Bürgerhaus Wilhelmsburg erhielt sie rund 53 Prozent der Stimmen. Mehr als 300 Stimmen wurden abgegeben. Frick wird damit den ersten Hamburger Platz auf der Bundesliste der SPD belegen. Damit ist nicht gesichert, dass sie letztlich in das Europäische Parlament einziehen wird.

"Als große Handels- und Industriestadt haben europapolitische Entscheidungen direkte Auswirkungen auf uns und unsere Stadt", sagte Frick, die nach eigenen Angaben seit zehn Jahren aktives SPD-Mitglied ist, in ihrer Bewerbungsrede. Sie wolle helfen, den Hamburger Hafen zukunftsfest zu machen. Hamburg müsse wieder stärker als bislang in Brüssel mitreden, sagte die Referatsleiterin in der Wirtschaftsbehörde Hamburg.

Der Wettbewerb um den Spitzenplatz galt vor dem Parteitag als offen. Chancen waren auch Irene Appiah (47) vom SPD-Kreis Hamburg-Mitte und Danial Ilkhanipour (42) vom SPD-Kreis Eimsbüttel zugeschrieben worden. Für die SPD-Bundesliste soll allein der erste Hamburger Platz von Relevanz sein.

Die Hamburger SPD ist derzeit nicht direkt im Europäischen Parlament vertreten. Der langjährige Hamburger Europaparlamentarier Knut Fleckenstein verfehlte 2019 die Wiederwahl. Er stand auf Platz 18 der Bundesliste. Die SPD schnitt vergleichsweise schlecht ab und lag mit 15,8 Prozent der Stimmen hinter CDU/CSU und Grünen. Hamburger Belange im Europarlament werden seitdem vom Hannoveraner SPD-Abgeordneten Bernd Lange mitvertreten. Die Wahl des Europäischen Parlaments ist in Deutschland am 9. Juni 2024.

Lange sagte in einem Grußwort, die nächste Europawahl sei keine normale Wahl. Es bestehe das Risiko, dass Konservative, Rechtspopulisten und Rechtsradikale eine gemeinsame Mehrheit im Europäischen Parlament bekommen. Die AfD dürfe nicht am Steuerrad der EU stehen.

Nach den Nominierungen wurde der europapolitische Leitantrag des Vorstands angenommen. Darin fordert die Partei, dass die EU-Institutionen eine gemeinsame Strategie zur Förderung der maritimen Wirtschaft erarbeiten. Die großen europäischen Häfen, darunter Hamburg, müssten dabei berücksichtigt werden.

Die SPD lobt in dem Antrag die geplante Reform des europäischen Asylsystems. Es heißt es allerdings, Seenotrettung dürfe nicht kriminalisiert werden und illegale Zurückdrängungen von Menschen seien nicht hinnehmbar. Die EU müsse legale Einreisemöglichkeiten für Flüchtlinge ausbauen.

Am Samstag wird der Parteitag fortgesetzt. Bürgermeister Peter Tschentscher wird den zweiten Teil des Parteitags mit einer Rede eröffnen. Zudem wird eine neue Landesspitze gewählt. Größere Veränderungen werden nicht erwartet.

Antragsbuch zum SPD-Landesparteitag EU-Kandidaturschreiben von Laura Frick