Nach 17 Tagen ohne Pflichtspiel brauchen die Norddeutschen viel Zeit, um ihren Rhythmus zu finden. Am Ende gibt es in Norwegen aber den dritten Sieg in der dritten Vorrundenpartie der European League.

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat auch das dritte Spiel in der Vorrunde der European League gewonnen. Beim norwegischen Vizemeister Elverum HB gab es für die Mannschaft von Trainer Nicolej Krickau am Dienstag einen knappen 33:32 (13:13)-Sieg. Bester Werfer der SG, die mit 6:0 Punkten Spitzenreiter der Gruppe E bleibt, war der siebenfache Torschütze Lasse Möller. Für die Gastgeber war Tobias Gröndahl zehnmal erfolgreich.

Bei den Norddeutschen machte sich die 17-tägige Spielpause vor dem Auftritt in Elverum deutlich bemerkbar. Die Abläufe griffen nicht ineinander. Zwar legten die Flensburger immer wieder einen Treffer vor, doch entscheidend absetzten konnten sich die Gäste zunächst nicht. Ein Manko war die Chancenverwertung. So scheiterten Emil Jakobsen und Johan Hansen von der Siebenmeterlinie.

Erst in der 39. Minute sorgte Linksaußen August Pedersen mit dem 20:17 für einen deutlicheren Vorsprung der Flensburger. Die Norweger gaben sich aber nicht geschlagen, konterten zum 26:25 (49.). Am Ende hatte die SG etwas Glück, dass der letzte Wurf von Elverums Rechtsaußen Kasper Thorsen an die Latte ging. So stand am Ende ein umkämpfter, aber verdienter Sieg der SG.

