Tennisprofi Nicola Kuhn hat bei den European Open in Hamburg eine Sensation gegen Jungstar Carlos Alcaraz verpasst. Nach überraschend gewonnenem ersten Satz musste sich der 22-Jährige in der Erstrunden-Partie am Dienstag in 2:26 Stunden am Ende angeschlagen mit 6:3, 1:6, 6:7 (3:7) dem drei Jahre jüngeren Spanier geschlagen geben. Der Weltranglisten-Sechste Alcaraz ist beim ATP-Turnier am Rothenbaum an Nummer eins gesetzt und der große Favorit für seinen fünften Turniersieg des Jahres.