Als bislang einzige deutsche Tennisspielerin erreicht Andrea Petkovic am Rothenbaum das Achtelfinale. In Hamburg ist die 34-Jährige auch in anderer Rolle gefragt. Für vier Nachwuchs-Hoffnungen kommt das frühe Aus.

Souverän ist Andrea Petkovic zum Auftakt ihrer Rolle als deutsche Nummer eins bei den European Open in Hamburg gerecht geworden. Die 34 Jahre alte Vorjahresfinalistin meisterte ihre Aufgabe in der ersten Runde am Montag gegen die Kaltenkirchenerin Tamara Korpatsch (27) locker mit 6:3, 6:3. In 80 Minuten zog Petkovic als bislang einziger deutscher Tennisprofi ins Achtelfinale ein und bekommt es nun mit der Japanerin Misaki Doi zu tun. Für sechs Deutsche kam hingegen bereits das Aus.