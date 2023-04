Der Pharma-Wirkstoffforscher Evotec meldet nach dem Hackerangriff in der vergangenen Woche fortlaufende Geschäfte. Zwar seien Evotecs Systeme aktuell nicht mit dem Netzwerk verbunden. Aber das Unternehmen bestätigte am Montag, "dass die Geschäftskontinuität an allen globalen Standorten aufrechterhalten ist". Ausgewählte Systeme blieben offline, bis die forensische Untersuchung abgeschlossen sei und Sicherheitspläne implementiert seien, teilte das börsennotierte Hamburger Unternehmen weiter mit.