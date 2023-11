Im Zusammenhang mit bundesweiten Demonstrationen wegen des Nahost-Konflikts sind am Freitag in Hamburg Objekte zweier mutmaßlicher Mitglieder der Gruppierung Muslim Interaktiv durchsucht worden. Nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes ist Muslim Interaktiv ein islamistisches Netzwerk, das dem ideologischen Umfeld der Hizb ut-Tahrir (HuT) zugeordnet wird. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft werden die Beschuldigten verdächtigt, gemeinsam mit anderen Beteiligten zu einer pro-palästinensischen Versammlung am 28. Oktober im Bereich Steindamm aufgerufen zu haben. Sie hätten die Versammlung als Veranstalter durchgeführt, obwohl sie zuvor verboten worden sei.