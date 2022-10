Hakenkreuze am Schulgebäude, eingeworfene Scheiben bei einer Reederei und Schmierereien an einem Parteibüro. Die Hamburger Polizei hat es mit mehreren Fällen von mutmaßlich politisch motivierten Sachbeschädigungen zu tun. Die Ermittler hoffen auf Zeugen.

Unbekannte Täter haben in Hamburg in drei Fällen vermutlich politisch motivierte Sachbeschädigungen begangen. Am Samstagmorgen waren an einer Schule im Stadtteil Poppenbüttel 106 aufgesprühte Hakenkreuze entdeckt worden. Außerdem fanden die Ermittler zwei Schriftzüge mit Nazi-Parolen, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte.

Bereits am Freitagnachmittag war der Polizei bekannt geworden, dass die Fenster eines Parteibüros der Grünen im Stadtteil Harburg von Unbekannten mit verschiedenfarbigen Schriftzügen besprüht worden war. Zuvor war das Gebäude einer Reederei in Elbnähe beschädigt worden. Unbekannte hatten mehrere Fensterscheiben und eine Glastür zerstört.

In allen Fällen hat nach Angaben der Polizei vom Sonntag der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, sich zu melden.

Mitteilung der Polizei