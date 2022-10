Ein Fahndungsaufruf bei "Aktenzeichen xy...ungelöst" zu einem Verbrechen in Hamburg-Wilhelmsburg ist auf große Resonanz gestoßen. "Es sind wahnsinnig viele Anrufe eingegangen", sagte Kriminalhauptmeister Fabian Puchelt vom Landeskriminalamt Bayern gegen Ende der ZDF-Sendung am Mittwochabend. Die Hinweise hätten sich auch auf das gezeigte Phantombild des mutmaßlichen Täters bezogen. Ein Sprecher der Hamburger Polizei sagte am Donnerstag, die Zahl der Hinweise liege im unteren zweistelligen Bereich. Auf deren Grundlage würden sich nun weitere Ermittlungen anschließen.