Besucher der Insel Sylt liegen in der Strahlenden Sonne am Strand. Foto: Axel Heimken/dpa

Polizei: Lage auf Sylt auch in der Nacht zu Montag ruhig

Die Lage auf Sylt ist in der Nacht zum Montag weiter ruhig geblieben. Trotz der vielen Touristen mit dem 9-Euro-Ticket und der allgemeinen Feierlaune zu Pfingsten gab es in der Nacht nur sieben Einsätze der Polizei. Sonntags tagsüber habe es neun Einsätze gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Dabei sei es etwa um Ruhestörung gegangen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatte es etwa 20 Einsätze gegeben. Mit den Gruppen von Punks, die teilweise seit Tagen auf Sylt sind, habe es Gespräche gegeben, und sie würden sich im Rahmen benehmen, hatte der Sprecher am Sonntag erklärt.

In den vergangenen Tagen war in den sozialen Medien in der Debatte über das 9-Euro-Ticket viel über Sylt gesprochen worden. Auch Aufrufe linker Gruppen im Netz, die Insel zu «entern», hatten die Runde gemacht.