Mit einem umkämpften 2:1 (1:0) beim HTHC gehen die Herren vom UHC als bestes Hamburger Herren-Team in die Winterpause der Feldhockey-Bundesliga. Für die Entscheidung in der hitzigen Partie sorgte Michel Struthoff (55.). Die Gastgeber hatten in dieser Phase aufgrund Gelber Karten mehrere Minuten mit zwei Mann weniger auf dem Platz gestanden. Der Club an der Alster kam zu einem souveränen 7:2 (6:0) gegen den TSV Mannheim und festigte damit seinen Playoff-Platz.

Mit einem umkämpften 2:1 (1:0) beim HTHC gehen die Herren vom UHC als bestes Hamburger Herren-Team in die Winterpause der Feldhockey-Bundesliga. Für die Entscheidung in der hitzigen Partie sorgte Michel Struthoff (55.). Die Gastgeber hatten in dieser Phase aufgrund Gelber Karten mehrere Minuten mit zwei Mann weniger auf dem Platz gestanden. Der Club an der Alster kam zu einem souveränen 7:2 (6:0) gegen den TSV Mannheim und festigte damit seinen Playoff-Platz.

Die Polo-Herren verabschiedeten sich dagegen mit einem 3:1 (1:1) gegen den Münchner SC nicht nur in die spielfreie Zeit, sondern auch von ihrer alten Wirkungstätte. Das neue Spielfeld auf dem naheliegenden Clubgelände wird am 31. März 2023 mit der Partie gegen Titelverteidiger Rot-Weiss Köln eingeweiht. "Wir wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen, denn unsere Geschichte hat hier vor acht Jahren in der 4. Liga mit einem 10:1-Sieg gegen Altona-Bahrenfeld begonnen", betonte Trainer Matthias Witthaus und ergänzte: "Natürlich schwingt da ein wenig Wehmut mit, aber wir freuen uns auch auf den neuen Platz." Der ist recycelbar und damit weltweit aktuell einzigartig.

Herren-Bundesliga Damen-Bundesliga