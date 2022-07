Gastgeberin Ina Müller begrüßt im "Schellfischposten" in der Sendung "Inas Nacht" den Musiker Marius Müller-Westernhagen. Foto

Seit 2007 gab es laut NDR 167 Episoden und 311 prominente Gesprächsgäste: Das ist die vorläufige Bilanz des Late-Night-Talks "Inas Nacht", von dem es jetzt wieder eine neue Staffel mit prominenten Gästen gibt.

Jasna Fritzi Bauer, Jan Böhmermann und Torsten Sträter gehören zu den Gästen in den neuen Folgen der Late-Night-Show "Inas Nacht", die es nun auch schon 15 Jahre gibt. Zum Auftakt der sechs neuen Folgen des ARD-Kneipen-Talks, die laut NDR bis Anfang September kommen sollen, begrüßt Ina Müller am Donnerstag im Ersten (28.7., 23.35 Uhr - Wiederholung dann am Samstag ab 23.40 Uhr) den Entertainer Olli Schulz, mit dem sie unter anderem über Fastenkuren redet, sowie den Musiker Marius Müller-Westernhagen. Musikgast der Auftaktfolge ist Jochen Distelmeyer.