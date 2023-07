Die sechssteilige Serie "The Legend of Wacken" des Streamingdienstes RTL+ hat am Sonntagabend Premiere in Hamburg gefeiert. Neben den Darstellern wie Charly Hübner, Aurel Manthei und Detlev Buck kamen auch die Wacken-Gründer Holger Hübner und Thomas Jensen sowie zahlreiche Prominente ins Zeise Kino in Hamburg-Ottensen.