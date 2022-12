Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Dienstag rund 180 Ehrenamtlichen auf einem Empfang in Flensburg für ihr Engagement gedankt. "Es gibt Gott sei Dank in Deutschland bei allen Belastungen, die wir zur Zeit zu ertragen haben, bei Einschränkungen, die viele auch spüren, immer noch Zehntausende, Hunderttausende, sogar Millionen, die über den Tellerrand der eigenen Interessen hinausschauen", sagte Steinmeier. Menschen, die Verantwortung übernähmen. Er sei froh, dass er ihnen hier daher ganz herzlich danken könne, "für das was sie tagtäglich tun" - in THW und Feuerwehr, in Wohlfahrtsorganisationen, Vereinen oder sogar als Einzelperson. "Das Ehrenamt ist das Rückgrat unserer Gesellschaft. Herzlichen Dank dafür."

Zuvor war in der Stadt an der dänischen Grenze das traditionelle Fernsehkonzert "Weihnachten mit dem Bundespräsidenten" aufgezeichnet worden, zu dem die Ehrenamtlichen ebenfalls geladen waren. Es wird am 24. Dezember um 18.00 Uhr im ZDF ausgestrahlt.

Er genieße die Sendung schon deshalb, weil es für ihn eine Einstimmung auf das Weihnachtsfest sei, sagte Steinmeier bei dem Empfang. Er erinnerte an seinen ersten Besuch in Flensburg 2017, wo er einen starken Eindruck davon bekommen habe, wie man an europäischen Grenzen auch miteinander umgehen könne. "In der Offenheit, in der freundschaftlichen Begegnung, wie sie das hier an der Grenze zwischen Dänemark und Deutschland regelmäßig pflegen."