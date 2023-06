Mit großer Besucherresonanz ist die Kieler Woche angelaufen. Schon Stunden vor der offiziellen Eröffnung am Abend waren in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt am frühen Samstagnachmittag viele Menschen unterwegs - und das bei bestem Wetter mit Sonne, blauem Himmel und etwas Wind. "Es scheint eine sehr gute Woche zu werden", sagte eine Stadtsprecherin. Bis zum Abschlussfeuerwerk am Sonntag nächster Woche erwartet die Stadt mehrere Millionen Gäste aus aller Welt zu dem Sommerfest und Segelsportgroßereignis.