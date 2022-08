Am Freitag beginnt in Lübeck wieder das Ducksteinfestival. Wegen gestiegener Kosten für den Veranstalter kostet es jetzt allerdings Eintritt. Das gefällt nicht jedem.

Am Freitag beginnt in Lübeck das Duckstein-Festival. Am Ufer zwischen der Musik- und Kongresshalle und der Trave gibt es bis zum 14. August wieder Musik auf einer schwimmenden Bühne, dazu locken ein internationales Kulturprogramm mit Straßentheater, Artistik und Comedy sowie Leckeres aus aller Welt. Mit dem kostenlosen Bummeln zwischen weißen Pagodenzelten ist es allerdings vorbei. Wie bereits 2021 kostet der Besuch des Festivals auch in diesem Jahr Eintritt.

Die Kosten seien immens gestiegen, sagte die Pressesprecherin der Hamburger Bergmann-Gruppe, die das Festival seit mehr als 20 Jahren veranstaltet. "Allein die Kosten für die Logistik sind um rund 30 Prozent gestiegen", sagte sie. Ohne ein moderates Eintrittsgeld werde es zukünftig nicht mehr gehen. Der Eintritt beträgt zehn Euro pro Abend, der Festivalpass für alle zehn Veranstaltungstage kostet 15 Euro.

Das sorgt in den sozialen Medien für zum Teil heftige Kritik. Viele Nutzer bemängeln, dass der Eintritt angesichts der ohnehin schon hohen Kosten für Speisen und Getränke beim Festival überteuert sei. Kritisiert wird auch die Tatsache, dass nur das Lübecker Festival Eintritt kostet, während die beiden anderen Duckstein-Festivals in Hamburg und Binz auf Rügen weiterhin kostenlos bleiben. "Jedes Festival hat eine eigene Kostenstruktur", sagte Vogt. "Auch das Festival in Hamburg wird künftig Eintritt kosten müssen."

Bis 2019 kamen jährlich bis zu geschätzt 150.000 Menschen zum Festival am Traveufer. In diesem Jahr rechnen die Veranstalter mit rund 35.000 Besuchern, da es pro Abend 3500 Eintrittskarten gibt.

