Große Vorfreude in Schleswig-Holstein: In der Landeshauptstadt beginnt die Kieler Woche. Das Volksfest und Segelgroßereignis wird wieder ein Millionenpublikum anlocken. Zur Eröffnung kommen ungewöhnliche Gäste.

Bühnen, Zelte und Buden sind aufgebaut, jetzt kann es losgehen: An der Förde beginnt am Samstag offiziell die Kieler Woche, nachdem am Freitag schon viele Menschen in der Landeshauptstadt unterwegs waren. Zur Eröffnung am Abend begrüßt Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) den Premierminister des westafrikanischen Inselstaates Kap Verde, José Ulisses de Pina Correia e Silva, und Ministerpräsident Daniel Günther (CDU).

Beide werden auf dem Rathausplatz die traditionellen Startsignale mit Schiffshorn und Glocke geben - assistiert von Samson und Elin aus der deutschen TV-"Sesamstraße", die 50 Jahre alt wird.

Kap Verde ist seit vielen Jahren ein wichtiger Forschungsstützpunkt für das Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel: Das ist der Hintergrund für die Einladung des Regierungschefs. Nach der Eröffnung will die Band Sportfreunde Stiller auf der Rathausbühne für Stimmung sorgen. Die vielen Konzerte sind fast ausnahmslos für Besucher kostenfrei. Zu den auftretenden Künstlerinnen und Künstlern gehören Vanessa Mai und Band, Tim Bendzko, Frida Gold, Torfrock, Michael Schulte und Alle Farben. Bis zum abendlichen Abschlussfeuerwerk am Sonntag nächster Woche gibt es ein Unterhaltungsprogramm für alle Geschmäcker.

Zu den Segelregatten der Kieler Woche gingen bis Anfang Juni fast 1400 Meldungen aus 51 Nationen ein. Die Deutsche Marine begrüßt über 40 Schiffe und Boote aus 14 Nationen. Damit sind 4000 Marinesoldaten im Marinestützpunkt dabei. Bei dieser Kieler Woche wird es noch mehr Angebote und Hilfen für Menschen mit Handicap geben.

Gute Aussichten für alle Besucher verheißen die Wettervorhersagen: Es soll sommerlich warm bleiben und kaum regnen.

Kieler Woche