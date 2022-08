Zum offiziellen Abschlusskonzert des diesjährigen Schleswig-Holstein Musik Festivals hat sich die Spielstätte von Rekord-Handballmeister THW Kiel in eine Opernbühne verwandelt. Rund 3200 Besucher kamen am Samstagabend nach Festivalangaben zur Aufführung der Oper "Porgy and Bess" des amerikanischen Komponisten George Gershwin. Es spielte das NDR Elbphilharmonie Orchester unter Leitung seines Chefdirigenten Alan Gilbert. Auf der Bühne standen auch Künstlerinnen und Künstler, die bei Aufführungen dieser Oper an der New Yorker Metropolitan Opera umjubelt wurden.