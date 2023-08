Mit deutlicher Verspätung haben sich am Mittwoch die Tore zum sogenannten Infield des Heavy-Metal-Festivals im schleswig-holsteinischen Wacken geöffnet. Unter Jubelrufen und "Wackeeeen"-Schreien strömten um 18.10 Uhr Tausende Metalheads in den schlammigen Bereich vor den beiden Hauptbühnen des Open Air. "Ihr könnt Euch nicht vorstellen, wie froh wir sind, Euch so zahlreich zu sehen", sagte Festival-Mitbegründer Thomas Jensen auf einer der Bühnen.