Bewaffnet mit einem Messer haben drei Jugendliche einen Imbiss in Kiel überfallen und Bargeld geraubt. Kurz nach der Tat am Freitagabend nahmen Polizisten das verdächtige Trio im Alter von 16 und 17 Jahren in einem Linienbus fest. Einer der Täter hatte den 51 Jahre alten Imbissmitarbeiter abgelenkt, damit sich die anderen beiden hinter den Tresen begeben konnten, teilte die Polizei am Montag mit. Den Ermittlungen zufolge bedrohten die Jugendlichen den Mann mit einem Messer und raubten mehrere Hundert Euro aus der Kasse. Die Verdächtigen wurden in Absprache mit der Staatsanwaltschaft nach Abschluss der Maßnahmen an ihre Eltern übergeben.