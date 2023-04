Wegen eines Überfalls auf zwei Obdachlose in Kiel sitzt ein 32 Jahre alter Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Ein zweiter Festgenommener sei entlassen worden, da kein dringender Tatverdacht bestehe, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Bei dem Angriff in der Nacht zum Sonntag hatte ein 37-Jähriger schwere Stichverletzungen erlitten.