Eine 41-jährige Frau ist bei einem Messerangriff am Samstagmorgen in Hamburg schwer verletzt worden. Tatverdächtig ist ein 25-Jähriger, er soll im Winterhuder Weg auf die Frau eingestochen haben, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Täter und Opfer hätten sich offensichtlich gekannt. Der Mann flüchtete, wurde jedoch in der Nähe des Tatorts von Beamten vorläufig festgenommen. Auch die vermutliche Tatwaffe wurde sichergestellt. Nun ermittelt eine Mordkommission.