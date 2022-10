An der Tür eines Streifenwagens steht der Schriftzug "Polizei". Foto

Die Polizei hat bei einer Durchsuchung mehr als 35 Kilogramm Drogen sichergestellt und zwei Verdächtige festgenommen. Die Drogen, darunter rund 25 Kilogramm Cannabis, 10 Kilogramm Amphetamine und etwa ein Kilogramm Kokain, seien unter anderem in einem Waldstück versteckt gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Polizei hat bei einer Durchsuchung mehr als 35 Kilogramm Drogen sichergestellt und zwei Verdächtige festgenommen. Die Drogen, darunter rund 25 Kilogramm Cannabis, 10 Kilogramm Amphetamine und etwa ein Kilogramm Kokain, seien unter anderem in einem Waldstück versteckt gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Den Angaben zufolge waren die Männer am Dienstag in Flensburg und Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) festgenommen worden. Ein 32 Jahre alter Mann kam in Untersuchungshaft, sein 31 Jahre alter mutmaßlicher Komplize wurde unter Auflagen wieder auf freien Fuß gesetzt. Bei den Durchsuchungen seien neben den Drogen etwa 40.000 Euro Bargeld und eine scharfe Schusswaffe gefunden worden.

Pressemitteilung