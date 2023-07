Das Schleswig-Holstein Musik Festival 2023 hat begonnen. Mit einer Aufführung von Felix Mendelssohns Oratorium "Elias" wurde am Sonnabend in Lübeck die 38. Auflage des Festivalsommers eröffnet. In der nahezu ausverkauften Lübecker Musik- und Kongresshalle begeisterten international renommierte Gesangssolisten und das NDR Elbphilharmonieorchester unter seinem Chefdirigenten das Publikum. Für den erkrankten Sänger Florian Boesch war kurzfristig Michael Volle eingesprungen. Dafür wurde er mit besonderem Beifall bedacht.