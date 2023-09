Die Entschärfung der am Hamburger Hafen gefundenen Weltkriegsbombe soll gegen 22 Uhr beginnen. Das teilte die Feuerwehr am Dienstagabend auf der Plattform X mit. Die Straßen um den Fundort seien gesperrt. Sobald die 1000-Pfund-Bombe englischer Bauart entschärft ist, müsse der Detonator - also Zünder - vor Ort gesprengt werden, hieß es weiter. Die Bombe war bei Baggerarbeiten im Hamburger Hafen ans Tageslicht gekommen.