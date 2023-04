In Lübeck hat in der Nacht zu Montag ein Luxus-Sportwagen gebrannt. Zeugen hatten die Feuerwehr alarmiert, nachdem sie hellen Feuerschein gesehen hatten, der von einem geparkten Auto ausging, das in Flammen stand, teilte die Polizei Lübeck mit. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindern, jedoch wurde ein hinter dem Auto geparkter Luxus-SUV durch die entstandene Hitze und Rus ebenfalls beschädigt.