Ein Brand in einer Müllverbrennungsanlage im Hamburger Stadtteil Billbrook hat in der Nacht zu Freitag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Hauptlöscharbeiten waren am frühen Morgen abgeschlossen, es wird aber voraussichtlich bis in den frühen Vormittag Nachlöscharbeiten geben, wie die Feuerwehr Hamburg am Freitagmorgen mitteilte.